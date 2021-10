Carmen Martín i Nerea López, van ser proclamades falleres majors de València 2022

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó ha proclamat Carmen i Nerea màximes representants de la festa davant del col·lectiu faller i els membres de la corporació. En les seues primeres paraules, les dos han agraït l’esforç de la societat i del col·lectiu faller per a fer possible que les festes pogueren celebrar-se al setembre i que han permés, amb este acte, començar un nou cicle faller.

Per la seua banda, Carmen Martín, de la falla Poeta Alberola-Totana, també ha valorat la tornada d’unes festes ajornades per la pandèmia de la Covid.

L’alcalde de València, Joan Ribó ha parlat de les noves perspectives que s’obrin dins del món de la festa.

En l’exaltació de les falleres majors de 2022, les representants han estat acompanyades per les respectives corts d’honor, així com les seues predecessores, Consuelo Llobell i Carla García. Tampoc han faltat en l’acte la bellesa del foc d’Alacant i la reina de les festes de Castelló.Quan ha finalitzat l’acte a l’hemicicle, Carmen Martín i Nerea López han rebut, com mana la tradició, un alfabeguer com a record del seu regnat obra de l’artesà alzireny Xavier Claur.