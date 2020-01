Carmen Sanchis Castillo va ser presentada com a Fallera Major 2020 de la Falla Plaça Malva

Print This Post

Compartirà el seu càrrec amb el president Enrique Furió Orba



La Falla Plaça Malva ha celebrat recentment, la presentació de la seua Fallera Major per a l’exercici 2019-2020, càrrec que ha recaigut en Carmen Sanchis Castillo, que estarà acompanyada pel president Enrique Furió Orba.

La vesprada va començar amb una concentració en el casal de la comissió per a després dirigir-se a arreplegar a la nova Fallera Major, Carmen Sanchis. Després es va fer el mateix amb Ana Justo, que s’acomiadava del seu càrrec després d’un any com a màxima representat de la Malva.

La presentació va tindre lloc en La Cotonera de la nostra ciutat. Carmen va ser la protagonista d’un acte que van presentar Marina Sampedro i Aina Romera.

Carmen i Enrique van comptar amb una exaltació feta per part de familiars; Triana Miquel Llopis i Pablo Acosta Sanchis, representants infantils de la comissió; l’Associació de Veïns del Raval de Sant Agustí; l’Associació Cultural Festes de l’Àngel de la Guarda; el grup de danses Les Folies de Carcaixent; les falles de la Plaça Major, Plaça de Forn, Camí Nou, Albuixarres i l’Associació Cultural Fallers pel Món i una sorpresa final a càrrec de Marta i Carla Sanchis, germanes de Fallera Major.

A la presentació va assistir Alfred Aranda, regidor de Cultura i Letícia Piquer, regidora de Joventut, tots dos de l’Ajuntament d’Alzira.

Amb el sopar i final de festa amb l’orquestra La Bestia es va dur a terme, un any més, l’acte principal per a la Fallera Major de la nostra comissió.

Falla Plaça Malva