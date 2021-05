Carnestoltes Aldaia, de Gent Jove, entre els millors projectes a nivell nacional

Connect on Linked in

El projecte Carnestoltes Aldaia 2021, de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia ha estat seleccionat entre els millors projectes juvenils, en l’àmbit estatal, per l’Injuve (Institut de la Joventut d’Espanya), pel seu treball amb les persones joves.

Injuve, amb la col·laboració de la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil (RedSIJ), ha presentat el seu catàleg en línia d’accions, projectes i programes destinats a joves en l’àmbit local i regional. És el resultat de la convocatòria d’Experiències Locals de Joventut que el Injuve ha posat en marxa enguany per a reconéixer la tasca de les administracions locals i entitats del sector públic en el seu treball amb la joventut.



Les 111 experiències que es recullen al catàleg han sigut realitzades en els últims anys o s’estan duent a terme pels diferents serveis de joventut del país. L’objectiu és facilitar el coneixement de bones pràctiques, compartir les metodologies emprades en elles, i posar en valor aspectes d’innovació, amb l’ànim que puguen ser reproduïdes en altres àmbits territorials, o fins i tot ampliades, donats el seus bons resultats.



Les experiències rebudes han sigut agrupades per àrees temàtiques per a facilitar la seua consulta:



– Art i Cultura

– Emancipació: habitatge, formació, ocupació i ajudes

– Informació juvenil i participació ciutadana

– Igualtat

– Oci i Temps lliure

– Salut



Els dotze projectes valencians es desenvolupen pels ajuntaments d’Alacant, Mislata, Benidorm, L’Eliana, Pilar de la Horadada, Paiporta, Xàtiva, Benetússer, Aldaia i el Consorci joves.net, el president del qual, i regidor de Joventut d’Aldaia, Sergio Gómez, assegura que “la campanya Joves Responsables, com la trobada virtual de Corresponsals van ser un èxit gràcies a la implicació de la nostra gent jove. En Aldaia, les Carnestoltes 2021 es van reinventar amb un gran rebombori des de les balconades de la localitat i amb l’ajuda dels i les nostres joves. Seguirem treballant eixe feedback perquè tenim amb ells i elles un gran potencial”.