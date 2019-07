Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Carnet Jove de l’IVAJ facilita descomptes a “Sagunt a Escena 2019”

S’apliquen descomptes a titulars de Carnet Jove del 30% al 50% i un acompanyant



Subvenciona 32 representacions de teatre, dansa, música, circ, espectacles de carrer i diverses activitats per tot Sagunt

Les persones titulars de Carnet Jove de l’IVAJ poden obtindre descomptes del 30% al 50% de descompte en espectacles de la VI edició de Sagunt a Escena que omplen la ciutat de teatre, dansa, música, circ, espectacles de carrer i diverses activitats durant els mesos de juliol, agost i setembre, sota el lema “Paraules I sons”.

Per a aquesta edició, s’han programat 32 espectacles, 10 dels quals es veuran en el Teatre Romà i 22 dins del Off Romà, amb actuacions en diversos escenaris de Sagunt, com el Centre Cívic Antic Sanatori, el Centre Cultural Mario Monreal o el Museu Arqueològic, entre altres.

Sagunt a Escena, del Institut Valencià de Cultura, és un festival adherit a la xarxa Carnet Jove, per la qual cosa aplica descomptes des del 30% al 50% a les persones titulars de Carnet Jove, i idèntic descompte per a una persona acompanyant.

‘Somni’ obrirà la programació el 26 de juliol en el Teatre Romà’, una coproducció del Institut Valencià de Cultura basat en ‘El somni d’una nit d’estiu’, de William Shakespeare, amb dramatúrgia de Núria Vizcarro i direcció de Juan Carrillo.

Li seguirà el 31 de juliol ‘La consagració de la primavera’, interpretada per la Jove Orquestra de la Generalitat, sota la direcció musical de Pablo Rus Broseta

El 6 d’agost, el Ballet Nacional Sodre de l’Uruguai, dirigit per Igor Yebra, interpreta ‘El Quixot del Plata’ amb coreografia de Blanca Li i el 20 d’agost el Teatre Romà acull ‘Mira si hem corregut terres’, un projecte musical de Carles Dénia i Spanish Brass que combina cançons tradicionals del folklore valencià i temes contemporanis molt populars de la Gossa Sorda, Raimon o Joan Manuel Serrat.

A més, en el Teatre Romà de Sagunt, destaquen dues grans produccions de teatre clàssic, ‘Vell amic Ciceró’, amb Josep Maria Pou i dirigit per Mario Gas, que es representarà els dies 8 i 9 d’agost i ‘Divines paraules’, de Valle-Inclán, amb María Adánez, dirigida per José Carlos Plaza, que es podrà veure els dies 24 i 25 d’agost

L’11 d’agost es podrà veure l’espectacle ‘Passion’ de la companyia japonesa Yamato The Drummers of Japan, que estarà en el Teatre Romà, i el grup Mastodont, encapçalat per l’actor i cantant Asier Etxeandia, amb el seu concert ‘Anatomia d’un èxode’, el dijous 22 d’agost.

Finalment, el 31 d’agost serà l’estrena absoluta de l’Òpera flamenca ‘Ballant amb ‘Carmen’, de la Companyia Flamenc Simfònic Óscar de Manuel, que serà l’encarregada de tancar la programació de Sagunt a Escena en el Teatre Romà.

A més, en els 8 espais del Off Romà s’han programat 22 espectacles i ‘Menuts a Escena’, en el Museu Arqueològic de Sagunt, de 9.30 hores a 1.00 hores, coincidint amb les representacions dels dies 6, 8, 9, 24 i 25 d’agost. L’activitat està dirigida a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys i es podrà reservar en el moment de comprar les entrades per als espectacles fins a completar l’aforament, de 20 places per sessió.