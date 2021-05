Carolina Darias anuncia l’arribada de prop de 4,6 milions de dosis de vacunes contra la COVID-19 la setmana vinent

Connect on Linked in

La ministra de Sanitat ha participat hui, de manera telemàtica, en la presentació de la campanya ’22 àngels’ per al foment de la vacunació enfront de la COVID-19, que promou el Govern de Canàries i ha realitzat sengles visites al dispositiu de vacunació del Centre Tecnològic de Candelaria (Tenerife) i al Parlament de Canàries.

∙ Un total de 17,5 milions de persones compten amb, almenys una dosi de vacuna contra la COVID-19 i 8,6 milions de persones compten ja amb la pauta completa de vacunació enfront de la COVID-19.



∙ La ministra de Sanitat ha defensat el doble paper que les vacunes exerceixen contra la COVID-19 i a favor de la recuperació econòmica; una recuperació que “ja es comença a albirar”, tal com han anunciat organismes com l’OCDE.



La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat l’arribada per a la setmana vinent de prop de 4,6 milions de dosis de vacunes contra la COVID-19, en línia amb l’increment experimentat pel procés de vacunació en aquest segon trimestre de l’any.



Durant la seua intervenció en la presentació de la campanya de foment de la vacunació ’22 Ángeles’, promoguda pel Govern de Canàries, la ministra de Sanitat ha subratllat que la pròxima serà una setmana destacada, en la qual es tornarà a batre un nou rècord en l’arribada de vacunes, confirmant així la bona marxa d’una campanya que “va com un tir”.

En aquest sentit, Darias ha recordat que, ja s’han administrat més de 25,7 milions de dosis; que 17,5 milions de persones compten amb, almenys una dosi, la qual cosa suposa quasi el 40% de la població; i que 8,6 milions de persones compten ja amb la pauta completa (prop del 20% del total).

“Són dades que confirmen l’excel·lent ritme, que a més es confirma amb què tenim al 95% de la població major de 60 anys vacunada amb almenys una dosi”, ha significat la ministra de Sanitat.

En aquesta mateixa línia, ha animat a continuar treballant al costat de les Comunitats Autònomes, des de la cogobernanza, per a continuar complint objectius i batent rècords “dia a dia, setmana a setmana”, amb la mirada posada en la pròxima fita: aconseguir els 10 milions de persones vacunades amb pauta completa en la primera setmana de juny i continuar fins a arribar al 70% de la població vacunada abans de finalitzar el mes d’agost.

En aquest punt, ha subratllat la gran faena que estan duent a terme les Comunitats Autònomes en el desenvolupament de la Campanya de Vacunació, destacant “excel·lent labor” del Govern de Canàries i, concretament, del

Servei Canari de Salut i tots els seus professionals sanitaris.

La millor arma per a la recuperació econòmica

La ministra de Sanitat ha defensat el doble paper que les vacunes exerceixen contra la COVID-19 i a favor de la recuperació econòmica; una recuperació que “ja es comença a albirar”, tal com han anunciat organismes com l’OCDE, que ja ha incrementat la previsió de creixement del PIB a Espanya.



Ha recordat com, davant el major desafiament per a la humanitat, en menys d’un any, els millors talents de la ciència han sigut capaces de crear vacunes per a lluitar contra la COVID-19. En aquest sentit ha reconegut el rol exercit per la Unió Europea amb la posada en marxa de l’Estratègia de Compra Anticipada.



“El repte és apassionant, continuar salvant vides i recuperar com més prompte millor la normalitat. Gràcies per ser copartícips, sens dubte, en el major desafiament de les nostres vides”, ha finalitzat Darias.

L’acte de presentació de la campanya ’22 àngels’, celebrat en la seu de la Presidència de Canàries a Las Palmas de Gran Canaria, ha estat presidit pel president de Canàries, Ángel Víctor Torres, i ha comptat amb la presència, entre altres del conseller de Sanitat, Blas Trujillo, i del director del Servei Canari de la Salut (SCS), Conrado Domínguez.