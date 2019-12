Carrasco demana a Puig que medie per a evitar 120 nous acomiadaments en el sector de l’automòbil

Connect on Linked in

El portaveu d’Indústria es reuneix amb el comité d’empresa d’Acciona FS, que preveu 120 acomiadaments després de la no renovació del contracte amb Ford

“El Consell té la possibilitat, almenys, d’estudiar solucions i protegir l’ocupació industrial. Comença a preocupar-nos la situació en el sector”

“És hora que el Botànic es pose a treballar, perquè fins ara la seua política industrial dista molt del que necessita la Comunitat Valenciana”

El portaveu d’Indústria del Grup Popular en Les Corts, Felipe Carrasco, ha demanat hui al President de la Generalitat, Ximo Puig, que medie per a intentar buscar una solució als 120 acomiadaments que preveu l’empresa Acciona Facility Services, filial d’Acciona per la no renovació del contracte amb la planta de Ford Almussafes.

Carrasco s’ha reunit amb representants del comité d’empresa d’Acciona FS, als quals ha traslladat tot el seu suport. “Hi ha una situació que comença a preocupar-nos en el sector i creiem fermament que existeixen alternatives i solucions. Això és el que demanem a Puig, que deixe d’ocupar el seu temps en qüestions supèrflues com el federalisme i que se centre en el que ocorre en la Comunitat Valenciana. El Botànic presumeix de col·locar a les persones en el centre de la seua política, però la veritat és que s’obliden dels qui tenen problemes. El cas d’Acciona FS així ho demostra”, ha assenyalat.

Així, el diputat popular ha demanat al cap del Consell que s’ocupe de buscar una solució adequada “per a les més de 120 famílies que es trobaran en ple Nadal amb una carta d’acomiadament de l’empresa Acciona per la seua no renovació amb Ford en la subcontracta de serveis. És una situació delicada que requereix tota l’atenció del President”.“El Consell té la possibilitat, almenys, d’estudiar una solució alternativa i que contemple la protecció de l’ocupació industrial, tan important en la Comunitat Valenciana i que aporta un percentatge molt rellevant en cuato al PIB. És hora que el Botànic es pose a treballar, perquè fins ara la seua política industrial dista molt del que necessita la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat Carrasco.

“Aquesta situació per la qual ara travessa Acciona FS pot empitjorar l’any vinent amb almenys mitja dotzena d’empreses més que exerceixen aqueix model de contracte amb Ford. Podríem trobar-nos amb 1.000 acomiadaments més, per la qual cosa si Puig no s’ocupa i no busca solucions per a 120 famílies en 2020 el problema pot ser més greu”, ha conclòs.