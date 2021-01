Carrasco: “El Pla Resistir de Puig és un fantasma que enganya hostalers i autònoms”

Print This Post

El President diu a aquests sectors que les ajudes ja estan a la seua disposició i no és cert. Depenen d’un pla d’Europa que no se sap quan arribarà”

Recorda que el sector demanava prop de 600 milions d’euros per a ser rescatat en 2020 i les ajudes de la Generalitat seran escassament de 100 milions d’euros d’ajudes directes

Demana a Puig que faça valdre el pla de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. “És un pla de rescat als sectors més afectats de 1.078 milions d’euros”

El portaveu d’Indústria del Grup Popular en Les Corts, Felipe Carrasco, ha afirmat hui que el Pla Resistir de Ximo Puig “és un fantasma que enganya hostalers i autònoms”.

Carrasco ha demanat al cap del Consell que “deixe d’infringir un càstig als sectors que pitjor l’estan passant, com són el de l’oci nocturn, l’hostaleria i els autònoms en general”, i ha assenyalat que Puig “s’equivoca tant en les formes com en el fons, ja que els diu a aquests sectors que les ajudes ja estan a la seua disposició i no és cert”.

Així, el diputat popular ha explicat que aquestes ajudes “depenen d’un pla europeu que ningú sap quan arribarà a la Comunitat Valenciana”, i ha afegit que el Pla Resistir s’ha dissenyat “sense escoltar el sector”. “El sector ve demanant ajudes directes com han fet altres països europeus o fins i tot altres regions espanyoles, però el President l’única cosa que els ofereix són deutes i crèdits a través de l’Institut Valencià de Finances. És un pla insuficient perquè el sector demanava prop de 600 milions d’euros per a ser rescatat en 2020 i les ajudes de la Generalitat, quan arriben, seran escassament de 100 milions d’euros d’ajudes directes”.

Carrasco ha assenyalat que a més el pla “arribarà molt tard perquè en l’exercici 2020 ha tancat més de 10.000 empreses en la Comunitat Valenciana i si no arriben aqueixes ajudes durant el primer trimestre d’aquest exercici tancaran altres 10.000 empreses. En el fons existeix un maltractament als sectors que pitjor l’estan passant, i hi ha nerviosisme en la Generalitat, com demostra la convocatòria d’urgència al sector, hui, en el Palau de la Generalitat, quan el sector de l’hostaleria eixirà al carrer demà a fer escoltar la seua veu i la seua situació de precarietat”.

Carrasco ha indicat que en la reunió “s’ha escenificat preocupació sobre que el sector isca demà al carrer i l’intercanvi ha sigut de 8 milions d’euros, una quantitat que Puig els ha oferit i que són engrunes, i que el sector ha pres com una burla”.

El portaveu d’Indústria ha recriminat a més al Consell que “passe la creïlla calenta als ajuntaments perquè anticipen les ajudes” i ha instat a Puig que faça valdre el pla “que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig va presentar ahir”. “És un pla de rescat als sectors més afectats de 1.078 milions d’euros, que és uns diners que ja té la Generalitat i que no ha d’esperar que Europa li ho envie. Es tracta d’uns diners que eixiria d’aprimar l’actual administració pública valenciana. Les empreses estan aprimant les seues organitzacions per a poder subsistir i adaptar-se a una situació, mentre que Puig no estalvia despeses”, ha conclòs.