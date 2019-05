Cartells per unes cantonades lliures de orín a Burjassot

“Ací no!”. És l’advertiment que apareix en els nous cartells amb que l’Ajuntament de Burjassot, dins de la campanya “Volem millorar, ajuda’ns”, vol sensibilitzar als ciutadans a l’hora de no permetre que els seus gossos orinen a les cantonades de les cases o edificis de Burjassot.

Aquesta nova acció de sensibilització i conscienciació per un Burjassot més net i cura passa per situar aquests nous cartells esquineros a les cantonades dels diferents edificis públics de Burjassot. Però també la campanya va més enllà i també els propis ciutadans i ciutadanes que ho desitgen podran sol·licitar un d’aquests cartells per a poder situar-los a les cantonades dels seus habitatges. Per a poder fer-se amb un d’aquests cartells, n’hi ha prou amb passar-se pel Consistori i preguntar per ells en el servei d’informació. A més, el “Ací no” també s’observarà en el mobiliari urbà com, per exemple, en els bolardos.

Aquesta nova iniciativa se suma a la cada vegada més gran bateria d’accions que la campanya municipal “Volem millorar, ajuda’ns” inclou per a, amb el treball municipal però també amb la col·laboració ciutadana, aconseguir que el poble estiga cada vegada més net i més cura, per al gaudi de tots i Totes.