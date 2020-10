Casa de la dona de Torrent presenta una programació d’activitats gratuïta per a tots els gustos

Els tallers, que comencen el dia 13 d’octubre, es realitzaran de manera presencial i a través d’una plataforma online

Casa de la dona de Torrent ha presentat la nova programació d’activitats per a l’últim trimestre de 2020 que arriba amb grans novetats. D’una banda, tots els cursos seran gratuïts; per un altre, donada la situació actual, algunes dels tallers seran via online. Les inscripcions poden tramitar-se a través de la web municipal www.torrent.es en el següent enllaç: http://ow.ly/cfzy50bjelq. La regidora de l’àrea d’Igualtat, Marina Olivares, ha expressat que “des de Casa de la dona apostem en una programació dinàmica i variada que fomente la participació de les dones, la nostra creativitat, la nostra autoestima; tot això, treballant per a aconseguir una societat igualitària en tots els aspectes”.

Sota el títol “Cossos diversos i valents” es realitzarà una agenda esportiva amb diferents activitats pensades a enfortir-se i estar en forma. Alineació corporal i recuperació del sòl pèlvic, pilates per a embarassades, pilates postpart amb bebés, ioga i un taller de danses orientals són les propostes per a aquest trimestre que es podran seguir còmodament des de casa de manera online. Així, totes aquestes activitats tindran una primera sessió de manera presencial per a explicar el procediment d’accés a les classes.

Els tallers presencials es presenten amb el lema “Creatives, formant-se i transformat”, un grup d’activitats entre les quals es troba la classe de dibuix, jocs de taula moderns, taller de fotografia o el taller de punt de ganxo. Les amants de la literatura podran participar en el club de lectura contemporània, on debatran diferents obres i donaran la seua opinió sobre la lectura.

Finalment, l’oferta es completa amb un últim bloc: “Apoderades”. En aquest punt es realitzaran diferents activitats, també gratuïtes i presencials, que versaran sobre autoestima, autocura o creativitat. El taller de sororidad: la germanor i el bon tracte entre dones; taller d’Artteràpia i Relacions afectives i dones són les tres sessions que es plantegen per a l’últim trimestre de 2020. Tota la informació es pot consultar en les xarxes socials de Casa de la dona: Facebook @casadeladonatorrent i Instagram casadeladona_torrent