Casado visita la Comunitat per a presidir la trobada dels joves del PP europeu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Asisitirá a l’entrada de Bous i Cavall de Sogorb, presidirà un menjar comarcal i inaugurarà la nova seu del PP de la Vall d’Uixó

El President del Partit Popular, Pablo Casado, mantindrà divendres que ve una intensa agenda en la Comunitat Valenciana on participarà en la Summer School del Youth Europe PP (YEPP) que sota el lema ‘Youth visió for a Competitive Europe’ abordarà els reptes del present i futur de la Unió Europea des de la visió de l’organització juvenil.

Així, el President del PP presidirà la trobada de joves del PP europeu, que se celebrarà del 12 al 15 de setembre a València, on participarà la Presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, el President nacional de NNGG, Diego Gago i el President de NNGG de la Comunitat, Juan Carlos Caballero. Un acte en el qual està previst que s’aborden temes com les conseqüències del Brexit, el sosteniment de les polítiques socials de la Unió, així com les polítiques mediambientals europees, l’emprenedoria i revolució tecnològica.

Posteriorment Casat i Isabel Bonig, assistiran a l’entrada de Bous i Cavalls de Sogorb, Festa d’Interés Turístic Internacional i BIC Immaterial. També a Sogorb, Casado presidirà a un menjar del PP de la comarca de l’Alt Palància i des d’allí es traslladarà fins a la Vall d’Uixó per a inaugurar la nova seu dels populars de la localitat.