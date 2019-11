Casas inHAUS guanya l’Accèssit Innovació del Premi Nacional Jove Empresari

Print This Post

Casas inHAUS, com a empresa referent en innovació i tecnologia en el món de la construcció i líder a nivell nacional en la construcció de vivenda industrialitzada de formigó d’alta gamma, ha resultat guanyadora de l’Accèssit Innovació del Premi Nacional Jove Empresari 2019.

La candidatura de Casas inHAUS ha resultat seleccionada entre les finalistes de la mateixa categoria; Codesian, Norteña i InooUP Farma SL.

Rubén i Sergio Navarro, arquitectes i gerents de Casas inHAUS han arreplegat el premi en l’Ajuntament de Madrid on va tindre lloc la gala de mans del President del CEAJE, Fermín Albadalejo i la Il·lustríssima Ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio Corder.

Entre més de 350 candidatures presentades, Casas inHAUS ha sigut destacada en el camp de la innovació que forma part del seu ADN des del seu naixement. La empresa genera en l’actualitat més de 80 ocupacions directes i 40 indirectes i té la seua seu en inHAUS LAB, de més de 4.000m2, ubicada en la població valenciana d’Almussafes. Gràcies al seu equip, la seua seu s’ha convertit en un pol d’innovació I+D continu en la busca d’una millor qualitat que oferir als clients d’inHAUS i dóna passos engegantits per a la innovació en la construcció industrialitzada de l’arquitectura d’alta eficiència energètica i qualitat d’execució així com riquesa d’espais.

Casas inHAUS ha introduït en el procés de fabricació de les seues vivendes un sistema que beu de mecanització de fabricació de vehicles gràcies al control de rendiments, coordinació de producció, emmagatzematge i gestió de personal pel que un context com el del Parc Industrial Joan Carles I fa que les sinergies cresquen de forma natural.

Un any més, CEAJE, organisme que promou la consolidació i creixement dels Jóvens Empresaris a nivell nacional, ha convocat el Premi Nacional Jove Empresari, amb el que busca premiar aquells jóvens, i els seus projectes empresarials, per la creació de riquesa, ocupació, compromís amb un marc de relacions laborals just i integrador, la seua responsabilitat social i la seua contribució a la modernització i adaptació del teixit empresarial espanyol a les noves realitats del segle XXI.