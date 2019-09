Casino Musical i l’orfeó Manuel Palau oferiran un concert intercanvi en Godella

Print This Post

El proper dissabte 28 de setembre a les 20:30 h, el cor del Casino Musical de Godella i l’orfeó Manuel Palau oferiran un concert gratuït a l’església Sant Bertomeu, dins la XVI campanya d’intercanvis musicals, organitzada des de Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), amb el patrocini de la Generalitat Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura, i la col·laboració de l’Ajuntament de Godella.

Per al president del Casino Musical, Javier Llorens, «és un goig rebre en Godella a l’orfeó Manuel Palau, una formació que va néixer l’any 1989 amb l’objectiu de consolidar-se en l’àmbit coral valencià i que, concert rere concert, ha demostrat la seua qualitat musical».

Llorens ha animat a tot el veïnat de Godella a presenciar este intercanvi coral, emmarcat en una campanya té per objectiu promocionar la música i la interrelació entre les distintes agrupacions de les següents entitats: Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana (FFCV) i Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT).

L’orfeó Manuel Palau, dirigit per Pepa Cervera Martínez, interpretarà peces dels compositors Manuel Oltra (1922-2015), Eric Whitacre (1970), Andreu Soler (1987), J. Rutter (1945) i F. Vila, amb poemes de Federico García Lorca. Acompanyant esta formació, estarà al piano Alba Real Delgado.

Per la seua part, el cor del Casino Musical de Godella, dirigit per José Ramón Gil-Tàrrega, cantarà obres de J. Arcadelt (1507-1568), J. Bennet (1575-1614), O. di Lasso (1532-1594), C. Taltabull (1888-1964), J. Rutter (1945), M. Matamoros/E. Silva (1928-2017) i del propi J.R. Gil-Tàrrega (1962).

El cor del Casino Musical de Godella es va formar l’any 2009, amb la intenció de completar les agrupacions que ja formaven part d’esta institució: l’orquestra, la banda i la big band. Després d’un període de quatre anys sota la direcció de Raquel Almudever, amb l’arribada de Gil-Tàrrega l’any 2015, el cor va experimentar una gran renovació de repertori, i va iniciar una etapa de formació i consolidació fins arribar als 50 components que actualment el conformen.

L’església Sant Bertomeu, amb una magnífica acústica, serà l’escenari d’este concert-intercanvi entre el cor del Casino Musical de Godella i l’orfeó Manuel Palau.