Castanyes contra la violència de gènere a l’Alquerieta

El barri de l’Alquerieta d’Alzira ha celebrat hui una jornada «màgica» que ha unit la tradicional festa de la Castanyera amb el rebuig a la violència cap a les dones, una data que es commemora el pròxim 25 de novembre.

Degut a la pluja, l’activitat, que anava a celebrar-se a la plaça de Jesús de l’Alquerieta i explanada de la porta principal del Centre de Participació Ciutadana, ha tingut lloc finalment al saló d’actes del centre.

La jornada que ha portat per títol ‘La màgia de les castanyes torrades’ ha estat organitzada dins de la programació del Projecte RIU, del Centre de Salut Pública i de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), i amb la col·laboració del Centre de Participació Ciutadana (CPC) de l’Alquerieta.

Des del Centre de Participació Ciutadana han destacat la importància de l’acte per a escenificar el treball de sensibilització que es fa al barri i de prevenció de les conductes de violència cap a les dones i han convidat tot el veïnat i les persones interessades a participar en esta acció col·lectiva.

L’acció, de caràcter comunitari, ha estat oberta a la població en general i ha començat de bon matí amb un punt d’informació sobre salut i prevenció de la violència de gènere a càrrec les agents de salut del Projecte RIU.

Posteriorment, a migdia, les persones del barri han transformat els seus desitjos per eradicar la violència de gènere en castanyes torrades. Se’ls ha convidat a que escrigueren les seues idees per a lluitar contra la violència cap a les dones en un paper que estava previst que es llançara dins d’una foguera i que al final s’ha introduït en una urna per, posteriorment, ser llegit.

Després s’ha procedit a la lectura conjunta d’un manifest contra la violència de gènere sota el lema “l’Alquerieta diu no a la violència de gènere”. A canvi de la seua participació, les persones participants han rebut un cucurutxo de castanyes amb algunes castanyes torrades.