Castellar-L’Oliveral, Benimaclet, El Pla del Remei i Malilla tindran quatre nous mercats extraordinaris d’aliments ecològics i de proximitat

El poble de Castellar-L’Oliveral i els barris de Benimaclet, El Pla del Remei i Malilla comptaran amb quatre nous mercats extraordinaris d’aliments ecològics i de proximitat una volta a la setmana, amb un màxim d’entre 15 i 20 parades cadascú. El Ple ha aprovat este matí la seua creació amb els vots a favor de l’equip de govern, el rebuig de populars i Vox, i l’abstenció de Ciutadans.

Els 33 regidors i regidores han tornat a estar presents a l’Hemicicle, distribuïts entre les bancades i les llotges per mantindre la distància de seguretat, gràcies a la baixa incidència de la covid-19. La sessió ha començat amb un minut de silenci en homenatge a les víctimes del terrorisme.

Els quatre nous mercats de venda directa agroalimentària es localitzaran al carrer de la Figuereta, a Castellar-L’Oliveral; la plaça de Benimaclet, al barri del mateix nom; el carrer de Martínez Ferrando, al Pla del Remei, i el carrer de Joaquim Benlloch, a Malilla. Tindran periodicitat setmanal i cadascú disposarà d’un màxim d’entre 15 i 20 parades. Entre els mèrits que s’avaluaran per obtindre llicència per vendre es troba, entre altres: la proximitat del producte; la qualitat mediambiental; l’accés de joves i dones al sector agroalimentari;les característiques de qualitat del producte, com ara denominacions d’origen o que es tracte de varietats locals i tradicionals; l’economia social, o la integració de sectors de la població en situació o risc d’exclusió social i econòmica.

D’acord amb les polítiques municipals d’inclusió i foment de l’emprenedoria, es reservarà fins a un 10 % de les autoritzacions per ser adjudicades a col·lectius desfavorits i a noves persones emprenedores.