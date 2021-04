Castellar L’Oliveral recupera el tradicional “Cant de la Carxofa” gràcies a un llibre coeditat per l’Ajuntament

Print This Post

El llibre explica de manera senzilla que és la Carxofa, els seus orígens, les seues característiques i tot el que significa per al poble com a patrimoni

Hui divendres, a 18.30 hores, la Regidora de Pobles de Valància, Lucia Beamud i el Regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramón participaran en la presentació del llibre “El Cant de la Carxofa”, escrit per Matilde Llop i Manuel Puchades. El llibre recull una recopilació de les dades més interessants que existeixen sobre esta tradició valenciana. En l’acte participarà, a més dels autors, el president de la Cooperativa Elèctrica de Castellar, Rafael Crespo i l’autor del pròleg i professor de la Universitat de València Rafael Roca.

La regidora Lucía Beamud ha destacat la importància d’este llibre per a “posar en valor esta tradició centenària i contribuir també al fet que perdure en el temps, perquè la joventut d’esta localitat i persones d’altres poblacions coneguen esta tradició tan del nostre poble, Castellar L’Oliveral”.

L’Ajuntament, ha finançat el 50% de la impressió del llibre, que serà repartit de manera gratuïta entre els membres de l’Associació Amics de la Carxofa de Castellar-L’Oliveral, i altres veïns de la població. L’objectiu que es proposa esta publicació és intentar explicar de manera senzilla, que és la Carxofa, els seus orígens, les seues característiques (tècniques i artístiques) i tot el que significa per al poble com a patrimoni.

Alejandro Ramón ha afirmat que “la tradició de la carxofa és molt singular i n’estem molt orgullosos tant a Castellar com a la resta de la ciutat. Des de l’Ajuntament donem tot el nostre suport a l’Associació de la Carxofa per a impulsar i mantindre esta festa”.

El Cant de la Carxofa és el nom popular amb el qual es coneix el motet on la veu blanca d’un xiquet s’escolta cantant uns versos en honor al Santíssim Crist o a la Verge en les festes patronals de L’Horta Sud com Castellar-L’Oliveral o el barri del Carmen i el Canyamelar de València.