Castelló, tranquil·litat passat el temporal

Després d’un dia incertesa, per l’augment del cabdal del riu, Castelló comença a trobar la tranquil·litat

Òscar Noguera, el seu alcalde, reconeix que malgrat que han sigut moments complicats la situació està controlada, que a hores d’ara i amb la previsió de què el temporal comence a remetre, encara el problema podria estar en clavegueram de Castellò, que està al límit de capacitat, però estan treballant per tal de solucionar-lo quasi a temps real amb l’aigua

Malgrat que pot ser aquesta nit siga més tranquil·la, Noguera, recomana a la població, no eixir al carrer, no agafar el cotxe, i sobretot mantenir la tranquil·litat