Catalá pide a Oltra coherencia y exige el cese de Fuset: “Hay un caso de prevaricación administrativa y no lo dice el PP, lo dicen los jueces”

Connect on Linked in

Destaca que l’Audiència Provincial aprecia en els informes d’Inspecció de Treball i del INVASSAT una “infracció molt greu en l’actuar de l’Ajuntament” i una vinculació entre la falta de mesures de seguretat i la defunció de l’operari

“Oltra i Climent, de qui depén INVASSAT, han de pronunciar-se i exigir dimissions. No entenem la postura respecte a Fuset i els seus canvis de criteri per a demanar responsabilitats polítiques”

Anuncia que el PP estudia iniciar accions legals per la prevaricació que apunta l’acte judicial del processament de Fuset

La diputada i portaveu del PP de l’Ajuntament de València ha exigit hui a Monica Oltra coherència i que actue després de l’acte de l’Audiència Provincial de València on es confirma que el regidor Pere Fuset haurà d’asseure’s en la banqueta per un delicte d’homicidi imprudent.

“No entenem la seua postura immobilista en aquest cas quan sempre han exigit en casos similars responsabilitats polítiques. No sols se l’acusa d’un delicte de homicidido imprudent sinó que els jutges apunten a una prevariación administrativa ”, ha afirmat Catalá qui ha recordat que “la senyora Oltra en el cas de l’ex alcalde socialista Gabriel Echávarri afirmava que “Entre l’aritmètica i l’ètica, ens quedem amb l’ètica”. No sabem ara que pensa”.

Catalá ha explicat que en l’acte signat per tres jutges de l’Audiència Provincial de València recorden que existeixen informes d’Inspecció de Treball i de IVASSAT, organisme dependent de la Conselleria d’Economia del senyor Climent, en els quals aprecien una “infracció molt greu en l’actuar de l’Ajuntament, per no haver designat coordinadors de seguretat i no haver propiciat l’elaboració d’un estudi de seguretat i de salut; d’haver fet, la mort del treballador podria haver-se evitat”.

Les actuacions vinculen la negligent gestió del regidor amb la defunció de l’operari i a més s’assenyala la prevaricació administrativa. No ho diu el PP ho diuen els jutges i la senyora Oltra com a dirigent de Compromís deu eixgir a Ribó el cessament del senyor Fuset”, ha subratllat.

Així mateix, ha anunciat que el PP està estudiant iniciar accions legals per a denunciar la presumpta prevaricació del regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, en la contractació de la instal·lació d’una graderia per als concerts de la Fira de la Gran Fira de València 2017 (antiga Fira de Juliol) als jardins de Vivers.

En la resolució judicial de la secció quarta de l’Audiència provincial en la qual rebutja el recurs de Pere Fuset contra l’Acte judicial que dictava el seu processament per un delicte d’homicidi imprudent greu, de data 16 de gener, els jutges apunta que la contractació de les graderies es va fer “al marge de qualsevol procediment administratiu, i tindria a veure a més amb una barata o compensació il·legítima».

Per tant, ha afirmat Catalá, “més enllà de com quede finalment el procés judicial per la defunció d’un treballador en el muntatge”, pel qual a més la Inspecció de Treball va multar a l’Ajuntament amb 40.000€ per infracció molt greu, no pot quedar impune, i sense que ningú assumisca responsabilitats polítiques, el fet que els jutges, tant el del jutjat d’instrucció núm. 18 com els de l’Audiència provincial, assenyalen la comissió d’un possible delicte de prevaricació per l’actuació de Pere Fuset en la contractació de les graderies”.

Les resolucions de l’Audiència i el jutjat d’instrucció assenyalen que es deduïsca testimoniatge per un possible delicte de prevaricació, per això Catalá ha destacat que “el PP estudiarà portar avant accions legals perquè pensem que és escandalós que Fuset ordenara a una empresa la instal·lació de les graderies compensant-la amb l’explotació de les barres de bar en el concert”.

Així mateix, el PP sol·licitarà tot l’expedient a INVASSAT al qual fa referència les actuacions.