Catarroja adjudica el projecte del Parc de les Barraques

Un dels espais públics més emblemàtics de les Barraques i de tota Catarroja rebrà una remodelació integral una vegada aprovat el projecte

L’Ajuntament de Catarroja acaba de fer un pas més de cara a la reforma integral del Parc dels Barraques amb l’adjudicació del projecte per 25.410 euros. Es tracta del moment previ a que comencen els treballs que tindran lloc sobre un dels espais públics més emblemàtics del municipi, transitat diàriament per milers de catarrogins i catarrogines.



“Durant els pròxims mesos executarem una gran inversió per a renovar zones de jocs infantils i parcs del nostre poble, tot això dins del programa de mobilitat sostenible i de millora de l’espai públic “Catarroja Camina”, que té per objecte generar espais més amables per a la ciutadania. Una nova mostra d’això és el treball que ara iniciem al Parc dels Barraques, el qual es renovarà totalment per oferir una cara més atractiva per al veïnat”, explica Martí Raga, regidor d’Urbanisme.



En concret, la reforma integral del Parc dels Barraques comptarà amb una renovació integral de les zones infantils de joc, així com la instal·lació de noves zones esportives. A nivell d’infraestructures s’actuarà en el llac, que és la part més representativa del parc, reparant les zones danyades i dragant el fons. També es contempla la renovació del quiosc i el trasllat i ampliació de la zona canina. Pel que fa als accessos, es crearà una nova entrada al col·legi Joan XXIII i s’actuarà en la zona annexa a la piscina. Finalment, el projecte també contemplarà un millora de la vegetació i la incorporació d’espècies autòctones i adaptades al clima.



El termini previst per a la redacció del projecte és de dos mesos i a continuació es licitarà l’execució de les obres, que ja compten amb pressupost.