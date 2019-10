Catarroja afronta un nou sistema per evitar la crema de la palla

Connect on Linked in

La palla en Catarroja ja no serà un problema

Catarroja ha rebut la visita de la Consellera d’Agricultura i Emergència Climàtica Mireia Mollà, per tal d’informar-la les solucions que per part del consistori es remenen per a evitar la crema de la palla de l’arròs, que a més en l’any vinent estarà totalment prohibida per la contaminació que suposa

Aquest municipi del parc natural ha apostat aquesta temporada per no cremar la palla de l’arròs al seu terme, tot i el permís que tenen de la Generalitat Valenciana

Una resposta a la no crema de la palla que tindrà dues alternatives viables després de declarar l’Ajuntament de Catarroja l’Estat d’Emergència Climàtica