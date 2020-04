Catarroja agilitza els tramits administratius gestionant els certificats electrònics

Print This Post

L’Ajuntament de Catarroja continua treballant per a facilitar les gestions de les seues veïnes i veïns dins de l’actual situació provocada pel COVID19. Un dels tràmits més farragosos, però necessaris per a, sobretot, autònoms, és l’expedició del certificat electrònic, un mal de cap per a molts, el qual des de l’Ajuntament s’ha posat solució.



Des de l’oficina virtual de l’ADL de l’Ajuntament de Catarroja s’estan expedint aquests certificats electrònics, fonamentals per a la sol·licitud d’ajudes o realitzar una important sèrie de tràmits amb l’administració pública. L’equip de tècnics municipal atén aquest tipus de peticions a través del correu ajuntament@catarroja.es. Una vegada presentada la sol·licitud, ha de desplaçar-se, quan li ho indique el tècnic municipal, per l’oficina de la OIAC, situada en la planta baixa de l’Ajuntament, a recollir el seu codi amb el qual podrà descarregar-se el certificat.



D’altra banda, l’oficina de l’ADL continua atenent les múltiples consultes que arriben de comerciants des del primer dia, tractant de facilitar als mateixos la seua situació en l’actual marc, conseqüència del Coronavirus. D’altra banda, els comerços i establiments del polígon industrial que tenen permés el desenvolupament de la seua activitat, han rebut durant els últims dies màscares de seguretat per part de l’Ajuntament de Catarroja, aconseguides mitjançant una gestió amb una ONG d’Hong Kong.



Finalment, recordar que s’està a l’espera de recepcionar les 35.000 màscaretes gestionades per la Mancomunitat de l’Horta Sud i que prompte seran repartides, vivenda a vivenda per treballadors municipals degudament identificats.