Catarroja aprova els pressupostos que establiran les bases d’un poble més sostenible

El ple de l’Ajuntament de Catarroja ha aprovat per majoria amb els vots favorables de l’equip de govern, Compromís i PSOE, els nous pressupostos propossats per l’equip de govern, els 8 regidors de PP, Ciutadans i Guanyar-EU han votat en contra. Els comptes de 2020 es basaran en els conceptes bàsics plantejats per a la present legislatura, la sostenibilitat i la transició ecològica, la promoció del projecte de Ciutat Educadora i la responsabilitat en la despesa. Aquestes bases són les que pretenen consolidar un projecte de canvi en el model de ciutat cap a una Catarroja on la ciutadania estiga connectada al projecte municipal els 365 dies de l’any. Un projecte que es vehicularà mitjançant dues actuacions estratègiques per al futur del poble que inicien el seu camí en 2020: el Pla Estratègic de Catarroja 2020-2030 i el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), que suposarà la fi definitiva del macroprojecte Nou Mil·leni.

El pressupost per a 2020 serà de quasi 20 milions d’euros. En concret els ingressos seran de 19.802.846,57, mentre que les despeses previstes seran de 19.798.557,96 euros. Des de l’equip de govern encapçalat per l’alcalde, Jesús Monzó, i la vicealcaldessa, Lorena Silvent, han valorat aquests pressupostos com a “sostenibles i responsables”, uns números per a consolidar un nou model de ciutat.

Jesús Monzó s’ha mostrat “satisfet per poder comptar amb uns pressupostos que posen les bases per a que el poble es prepare per a la transició ecològica i per a establir les bases del projecte transversal de Ciutat Educadora, un model de ciutat solidària i igualitària, preparat per a joves i majors, amb la implicació i participació de la ciutadania” a més d’apostar per la cultura i per la sostenibilitat en totes les vessants: mediambiental, econòmica i social.

Lorena Silvent ha recordat que en el present exercici es vol continuar el treball per “augmentar la despesa social que ja comencem en l’anterior legislatura, implementant les mesures que han servit a la ciutadania per a millorar el seu nivell de vida”. D’altra banda, Silvent recorda que dins de la configuració d’una ciutat més sostenible es posaran en marxa “projectes de legislatura que són una necessitat per a la nostra societat, com la Casa de la Joventut i el Espai Barraques destinat als nostres majors”.

Consolidant una Catarroja més social

Un dels pilars en els quals es van donar suport als pressupostos 2020 són la part més social dels comptes municipals, la inversió en les persones, per a la qual s’ha consolidat el gran esforç comptable que va suposar l’increment de més d’un milió d’euros en l’anterior pressupost municipal. Un camí que segueix aquest nou executiu i que es reforça consolidant la partida pressupostària a la despesa social i deixant per a inversions l’estalvi generat.

A més, en aquesta línia per a alleujar la pressió impositiva de les famílies es bonificarà l’IBI de les persones que tinguen domiciliat el seu pagament, així com la possibilitat de facilitar el pagament del mateix oferint-los l’opció d’un pagament fraccionat.

Inversions sostenibles social, mediambiental i econòmicament

Respecte a les inversions previstes per a 2020, en el present exercici es treballarà en la línia que durant els pròxims tres anys vol, l’actual equip de govern, establir les bases d’una Catarroja més sostenible i que faça front amb garanties al repte de la transició ecològica. Aquestes primers passos, que ja s’han vist durant 2019 es reflectiran en inversions per a l’ús d’energies renovables en l’administració, així com la renovació dels motors dels tancats de l’Albufera, per a acabar amb la crema de la palla de l’arròs. En un altre àmbit, es consolidarà el procés d’instauració del cinqué contenidor en tot el terme municipal.

D’igual forma, amb l’objectiu de promoure l’economia de quilòmetre zero, es continuarà invertint en el comerç local i en el Mercat Municipal, per a demostrar que Catarroja compta amb un gran pulmó econòmic en el seu nucli urbà. Així com en plans de promoció d’ocupació que veuen incrementada la seua partida fins a un total de 252.292 euros.

Catarroja Ciutat Educadora

L’altre gran projecte que té la seua empremta en els pressupostos municipals de 2020 és Ciutat Educadora. Una aposta consolidada en una regidoria, però que té una visió de conjunt, ja que implica, no sols a tot l’equip de govern, sinó també a la ciutadania a construir el nou model de ciutat.

D’aquesta forma, per a implantar noves vies de participació en la ciutadania i intensificar les accions en aquest àmbit s’ha incrementat el pressupost destinat a participació ciutadana fins als 78.000 euros pels quasi 42.000 de l’anterior exercici. Un augment del 85%. Dins d’aquesta transformació social també inclouen l’actualització de parcs i jardins previstes en els pressupostos i que també han vist incrementades les seues partides. De fet enguany es ficarà en marxa el Consell de la Infància, una ferramenta de participació fonamental que va ser presentada el passat mes de novembre.

Pla Estratègic de Catarroja i PGOU, construint un nou concepte de ciutat

En l’apartat de les inversions en enguany 2020 es posarà el marxa el disseny del pla estratègic 2020-2030 per a avaluar les necessitats de Catarroja i posar en marxa els projectes de present i de futur de la ciutat. L’inici d’un procés participatiu mitjançant el qual poder traçar en conjunt projectes que començaran a veure la llum gràcies a al finançament propi, com la Casa de la Joventut en el Museu Alfonso, la reforma del teatre de la Casa de la Cultura o el nou Espai Barraques convertit en un centre integral per a persones majors i que serà la llavor dels grans projectes que es dissenyaran en el citat pla estratègic.

Dins d’aquestes inversions està també la següent fase d’ampliació del Centre de Salut de Catarroja, que una vegada finalitzada la seua obra estalviarà trasllats i acurtarà les llistes d’espera de centenars de persones a Catarroja i a la comarca. També, gràcies al Pla Edificant s’invertirà en la reparació del CEIP Joan XXIII les obres del qual s’executaran al març de 2020, així com la renovació del CEIP Vila Romana i la construcció del nou Institut. Inversions totes elles que superen, només en 2020, els tres milions d’euros.

Finalment, important de cara a aquest exercici 2020 serà l’actualització del PGOU que permetrà a l’actual equip de govern desenvolupar el projecte de creixement sostenible del Port de Catarroja legalitzant activitats com la pesca artesanal i una altra sèrie d’oficis relacionats amb l’entorn natural de l’Albufera. D’altra banda, dins d’aquests projectes es troba la recuperació de l’horta en l’espai de Nou Mil·leni.