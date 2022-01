Catarroja aprova una ordenança pionera de subvenció en espècie a les associacions

Print This Post

L’Ajuntament de Catarroja oferirà mitjançant un sistema de punts diferents recursos municipals a les associacions que realitzen actes en els quals es fomente la participació ciutadana

L’Ajuntament de Catarroja ha aprovat un nou model de subvenció per a les associacions locals. Es tracta d’una ordenança pionera en matèria de participació ciutadana que col·laborarà per a millorar la gestió municipal i ajudarà les associacions a poder desenvolupar la seua activitat veïnal, cultural, social o festiva. Es tracta de l’adopció d’un sistema de punts mitjançant el qual cada col·lectiu podrà accedir a una sèrie de recursos municipals de manera ràpida, senzilla i directa.



“Amb aquest model de subvenció en espècie més directe, senzill i proporcional els oferim a totes les associacions la possibilitat de desenvolupar la seua activitat comptant amb l’ajuda del seu Ajuntament. Així doncs busquem reforçar el teixit associatiu, dotant-lo de mitjans i fomentant el desenvolupament d’activitats en les quals la participació de la ciutadania siga l’eix que puga moure aquestes accions”, explica Dolors Gimeno, regidora de Participació Ciutadana.



El sistema pel qual s’articula la nova ordenança, aprovada en l’últim ple, és pioner a la comarca. Cada associació tindrà un nombre de punts per a poder gastar en una sèrie de recursos que l’Ajuntament pot oferir en espècie, ja siga la col·locació de cadires per a un esdeveniment o el lloguer d’una carpa. Cadascun d’aquests materials té un cost de punts que s’anirà descomptant. D’aquesta manera, s’alleugereixen tots els tràmits i es doten a les associacions de major capacitat de maniobra per a desenvolupar les seues accions.



Les associacions ja han sigut informades d’aquest nou pla de punts que sempre ha d’anar enfocat a activitats en les quals es fomente la participació de la ciutadania