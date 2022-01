Catarroja canvia la gestio de recursos i espai del seu cementeri

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Catarroja ha aprovat en ple una nova ordenança municipal que implica una modernització en la gestió del cementeri

En aquesta nova normativa, a més d’una actualització dels preus dels nínxols i els columbaris, es fomentarà la reutilització dels espais ja construïts per a maximitzar recursos, així com actuacions noves com la celebració de cerimònies civils en cas de ser requerides per les família



D’aquesta manera, en la nova ordenança s’han establit uns preus específics per a les unitats d’enterrament situades a la zona antiga del cementeri, amb l’objectiu d’augmentar la seua demanda i, a la fi, reduir la necessitat de construcció de nous nínxols gràcies a la reutilització dels vells

Aquesta mesura anirà acompanyada d’un treball administratiu en paral·lel per a regularitzar la situació de les concessions i permetre l’alliberament d’aquelles unitats que han quedat abandonades

També es retallaran les diferències de preu entre els nínxols que variaven substancialment depenent de la fila en la qual estigueren situats

Finalment, en aquest sentit, es rebaixarà un 20% el cost dels columbaris per a incentivar el seu ús

A més de la nova taula de preus per a les unitats d’enterrament de la zona històrica, s’afegix un preu per al vessament de cendres

L’Ajuntament té previst habilitar un espai per a això dins de l’actual recinte com

Està prevista una taxa per a aquest efecte així com la ubicació d’una placa recordatòria amb el nom de la persona difunta