Catarroja col·labora amb els centres educatius per a que l’alumnat puga seguir les seues clases online

Connect on Linked in

L’alumnat de Catarroja està rebent a la seua casa durant aquests diez tots els llibres i materials per a afrontar, online, l’últim trimestre del curs. L’Ajuntament de Catarroja ha oferit a tots els centres del municipi, públics i concertats, la possibilitat que, mitjançant una empresa de transport, aquests materials arriben a casa de tot l’alumnat amb plenes garanties de seguretat. D’aquesta manera, amb una xicoteta inversió econòmica s’ha invertit en seguretat per a les famílies i en agilitat a l’hora de poder accedir a aquestes eines educatives.



D’altra banda, des de l’Ajuntament, també s’ha estudiat la possibilitat de completar, amb tablets amb accés a internet, les necessitats que han exposat els centres a petició de les famílies. S’espera, en breu poder cristal·litzar aquesta proposta amb la compra d’aquests aparells tecnològics necessaris per a seguir el curs online i que posteriorment es quedarien a disposició de l’Ajuntament per a cobrir necessitats en materia educativa o també per a tasques formatives en l’Escola d’Adults.



“Les inversions en educació sempre són barates perquè estem invertint en el futur de les nostres filles i fills, per la qual cosa és fonamental el poder facilitar-los totes les eines possibles per a desenvolupar la seua tasca educativa i seguir en contacte amb el personal docent”, explica José Antonio Cuberos, regidor d’educació de l’Ajuntament de Catarroja qui ha agraït la perfecta sintonia i coordinació per a aconseguir aquesta acció dels tècnics municipals i centres educatius.

Obres en marxa en centres educatius



D’altra banda, aquesta setmana s’han recepcionat les obres de renovació de fusteria en finestres i portes del col·legi Jaume I. S’han substituït aquests materials d’origen per finestrals energèticament més eficients, que mantenen millor la temperatura i atorguen una major lluminositat a les aules. Aquesta reforma ha tingut un cost de 89.981 euros provinents d’una subvenció de la Diputació de València i completada amb fons municipals.



En marxa també estan les obres de la coberta del CEIP Joan XXIII. Unes obres incloses en el Pla Edificant d’enguany, gràcies a la petició de tramitació d’urgència de les mateixes per part de l’Ajuntament de Catarroja. Les obres estaven previstes per a mediats de mes de març i només s’han vist afectades per les pluges que van impedir els treballs i les necessàries limitacions implantades per l’Estat d’Alarma decretat pel govern. Encara així, s’espera, com estava previst, que el curs 2020-2021 comence amb la reforma realitzada i així evitar les goteres ocasionades en un edifici amb menys de 10 anys d’antiguitat.