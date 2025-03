Catarroja comença la renovació del clavegueram amb una actuació d’urgència

Les obres començaran les pròximes setmanes als carrers on s’han trobat deficiències fàcilment subsanables

Les conseqüències de la DANA que el 29 d’octubre de 2024 va devastar diversos municipis de la comarca de l’Horta Sud, entre ells Catarroja, han afectat greument al clavegueram dels municipis.

Els problemes en la xarxa de sanejament estan provocant, entre altres circumstàncies, el vessament d’aigües residuals a garatges i plantes baixes.

Per això, des de la regidoria d’Urbanisme, s’està treballant en una calendarització per substituir tota la xarxa i, de moment, s’invertirà quasi un milió d’euros en actuacions urgents per subsanar deficiències que estan afectant a la ciutadania.

La xarxa de clavegueram de Catarroja va quedar greument danyada després de la DANA del 29 d’octubre. Quatre mesos i mig després les incidències son continues i per això mateix en les pròximes setmanes es farà una actuacio d’urgència que, com explica el regidor d’Urbanisme, Martí Raga serà només el principi “la substitució de la xarxa de clavegueram és inevitable i serà una de les grans inversions de la reconstrucció. Ara anem a fer algunes actuacions urgents com la substitució i neteja d’alguns col·lectors i la col·locació de nous embornals per evitar que col·lapse la xarxa i garantir la salubritat a les persones”.

Des de l’àrea s’ha fet una auditoria per saber en quin estat es troba cada zona i prioritzar les actuaciones en funció del seu estat, tenint en compte sempre les necessitats del veïnat. La substitució genèrica del clavegueram, que tindrà un cost aproximat de 60 milions d’euros, anirà a càrrec del diners que l’Estat enviarà a Catarroja per a la reconstucció mentre que esta primera intervencio d’urgència anirà a càrrec del presssupost municipal, com assenyala Martí Raga “hem de ser realistes, ens esperen anys d’obres per recuperar la normalitat absoluta al nostre poble, però des de l’Ajuntament treballem perquè les persones que viuen a Catarroja ho facen en les millors condicions possibles”.

El contracte per a esta primera actuació ja està enllestit i serà qüestió de setmanes que es porten endavant les actuacions previstes. Després de l´últim episodi de pluges des del servic confíen que les obres s’executen en el termini previst perquè com explica Martí Raga “és molt important invertir diners i esforços en allò que no es veu, però que és tan important per a la vida de les persones”