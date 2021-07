Catarroja contínua avançant en transparencia

Print This Post

L’Ajuntament publica el seu informe de transparència amb un avanç en aquesta matèria respecte al de 2020

L’Ajuntament de Catarroja continua avançant en matèria de transparència, una labor ingent però necessària perquè la ciutadania puga conéixer amb detall el treball dels seus servidors públic. L’informe de transparència, publicat des de la secretaria municipal, ha donat compte del bon estat de salut de l’administració en aquesta matèria i de com la ciutadania pot accedir, a colp de clic, a tota la informació del seu consistori.

“Seguint amb les polítiques de bon govern marcades des de la nostra pròpia administració local, la ciutadania pot estar informada i accedir a la informació del seu Ajuntament de manera ràpida i eficaç. Es tracta d’una ingent tasca diària, però és fonamental perquè la nostra democràcia gaudisca d’un bon estat de salut”, explica José Antonio Cuberos, regidor responsable de l’Àrea de Transparència.

Així doncs, la ciutadania compta a la seua disposició amb un portal de transparència delimitat en la pàgina web municipal. Des d’ací pot consultar, des del que percep cada membre de la corporació, les actes dels plens, així com cada tràmit que es pot realitzar o s’haja realitzat en el consistori. Una gran faena en contínua actualització i que any a any es va polint perquè l’organització continue gaudint d’una bona salut democràtica.