Catarroja demana la vacunació en el punt de València

Connect on Linked in

Després que fa uns dies el mateix alcalde de Catarroja Jesús Monzó feia públic que la població disfrutaria del seu propi punt de vacunació massiva davant la covid.19, fet que va recaure amb molta alegria entre tots els seus habitants, Sanitat ha decidit que el punt central de vacunació d’algunes poblacions de l’Horta siga el Poliesportiu de Xirivella, esta última decisió ha desencadenat nombroses crítiques i descontent entre els ciutadans de poblacions com ara Catarroja i Paiporta , perquè actualment són pobles que no tenen cap classe de connexió en transport públic que les connecte, per la qual cosa es tem que persones majors citades a partir d’este dilluns en Xirivella es queden sense vacunar per no poder desplaçar-se

Per la seua part, l’ajuntament de Catarroja mentre lluita per recuperar el seu punt instal·lat en el solar Clara Campoamor amb una inversió de més de 30.000 euros en carpes i tot el protocol necessari, ha demanat a Sanitat que la seua població es vacune en el punt massiu de València

Xirivella ha iniciat hui la vacunació massiva en el Pavelló Ramon Sáez durant dilluns, dimarts i dimecres a l’espera de rebre noves dosis de les diferents vacunes