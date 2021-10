Catarroja enceta el seu Pla Local de Joventut per a fer un diagnostic sobre els interessos, demandes i necessitats del jovent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquest pla naix de la importància que per a l’actual equip de govern té el fet d’escoltar i donar veu a la població més jove de Catarroja



Catarroja, 7 d’octubre de 2021. L’Ajuntament de Catarroja, mitjançant la regidoria de Joventut, Infància i Adolescència, ha iniciat el treball d’elaboració d’un Pla Local de Joventut que responga als interesos del nostre veïnat. L’objectiu amb aquesta actuació es fer un diagnòstic de necessitats a conéixer per a intervindre amb joves. Entre altres, es preten obtindre dades, sobre els seus interessos, preocupacions, demandes, problemes i necessitats, referits tant com a la seua vida com també al municipi i a la societat en què vivim.



“A la regidoria no només impulsem accions dedicades a la joventut, també els escoltem i ens amoldem a les seues necessitats perque ells són els que ens han de marcar els seus interessos. D’ahí naix el Pla Local de Joventut, de la importancia que aquest equip de govern li dona a la población més jove que ha de tindre la seua veu i que s’escolte en tots els estaments municipals”, explica Miquel Verdeger, regidor de Joventut.



Per a complir aquest objectiu, s’han previst realitzar dos processos d’enquestes, un dirigit a la població de 12 a 17 anys i un altre a la població de 18 a 30 anys. Aquesta setmana hem començat el procés dirigit a les persones adolescents i joves d’entre 12 i 17 anys. S’han calendaritzat sessions en 50 grups dels Centres Educatius del municipi amb oferta educativa de secundària, per tal d’aconseguir la participació de l’alumnat en el procés d’elaboració del diagnòstic de necessitats. Les primeres sessions es duran a terme durant el mes d’octubre i les segones durant el mes de novembre.



Més endavant, en la següent fase, es constituirà un Fòrum Jove amb les persones interessades, com a ferramenta de participació real de les persones joves en les polítiques publiques.