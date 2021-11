Catarroja entrega els reconeixements a l’alumnat més destacat del curs 2020/2021

Connect on Linked in

Els alumnes que han accedit a la Universitat amb millor expedient acadèmic reben una ajuda de 1.000 euros per als seus estudis



Catarroja, 30 de novembre de 2021. L’Ajuntament de Catarroja ha reconegut al seu alumnat més excel·lent del curs 20/21 dins de la celebració de les jornades ‘La ciutat com a espai educatiu’ que s’estan celebrant aquesta setmana en el TAC amb motiu del Dia de la Ciutat Educadora. Com cada any, es vol premiar l’esforç realitzat per l’alumnat local en els diferents cicles de Primària, Secundària i Batxillerat amb una gala de reconeixement que ve aparellada en el cas dels joves que han donat el seu pas a la Universitat amb una aportació de 1.000 euros a cadascun d’ells per als seus estudis.



A més de l’alumnat local, des de l’Ajuntament també es va voler tindre un gest amb el professorat que enguany s’ha jubilat en els diferents centres del municipi. Un reconeixement a la seua trajectòria de servei educatiu als 8 mestres que han deixat l’exercici en el curs 20/21 els qui a més de rebre l’afectuós aplaudiment del qual fóra el seu alumnat reunit en el TAC, també van comptar amb un record entregat per l’Ajuntament, un ‘socarrat’ commemoratiu.



D’altra banda, les jornades ‘La Ciutat com a espai educatiu’ continuen hui en el TAC en la data en la qual es commemora el Dia de la Ciutat Educadora. Per a aquesta celebració tan especial des de l’Ajuntament s’ha programat la ponència de Francesco Tonnuci, un referent en el camp educatiu.