Catarroja es posiciona com a Ciutat Educadora en la jornada ‘La ciutat com a espai educatiu’

Francesco Tonucci ha sigut la guinda d’unes jornades on el debat i el diàleg s’han convertit en els protagonistes



El Teatre Auditori de Catarroja ha acollit durant aquesta setmana la primera edició de la jornada, ‘La ciutat com a espai educatiu’, coincidint amb la celebració, el 30 de novembre del dia de la Ciutat Educadora. Ponències i taules redones de gran nivell que han comptat amb la guinda de la participació del reconegut psicopedagog italià, Francesco Tonucci.



Les jornades s’han dividit en tres dies, sent el dilluns 29 l’encarregat d’obrir el torn de ponències Miguel Ángel Santos Guerra, catedràtic de Didàctica i Organització Escolar en la Universitat de Màlaga, qui ha aportat la seua experiència i formació en la ponència reflexiva ‘Que la meua ciutat siga millor perquè jo visc en ella’. A continuació ha sigut el torn de la taula redona ‘Actuacions d’èxit de centres docents’, on diferents professionals de centres educatius de la comarca han explicat les seues experiències.



El dimarts, l’encarregada d’obrir les jornades era la mestra i pedagoga, Mar Romera, amb la seua ponència “Qui educa en el s.XXI”, una excel·lent posada en escena per a la qual seria la guinda d’aquestes jornades. Així doncs, a continuació, Francesco Tonucci explicava, amb gran claredat i eloqüència, ‘L’autonomia de la infància’, que convidava als adults a escoltar realment els xiquets, només d’aquesta manera podran ser responsables. El mestre italià, una vegada conclosa la seua intervenció, mantenia una conversa amb els membres del Consell de la Infància i l’Adolescència de Catarroja.



L’última de les jornades va estar vinculada a l’arquitectura de les ciutats amb dues taules redones ‘Repensar per a transformar els espais educatius’, formada per professionals en la matèria de l’arquitectura i ‘Som Ciutat Educadora’, moderada per l’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó i que comptava amb la participació dels primers edils de Picanya, Font de la Figuera, Benetusser i Potries.