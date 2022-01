Catarroja es prepara per a la nit més màgica de l’any amb la cavalcada dels Reis d’Orient

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Catarroja ha planificat un nou recorregut i concepte de cavalcada segurs perquè la població més jove no es perda l’arribada dels mags



L’Ajuntament de Catarroja ha ultimat tots els detalls perquè el dia més màgic de l’any siga tot un èxit. Així doncs, atenent a totes les recomanacions de les autoritats sanitàries, els Reis d’Orient realitzaran la seua habitual visita pels carrers del nostre poble amb un nou recorregut i un concepte de cavalcada més centrada en la magnificència de la visita real a les nostres cases.



“La ciutadania més jove està sent la més fidel al compliment de les normes sanitàries i alhora la que més ha patit les restriccions per la Covid19, per això hem volgut fer un esforç que ha de ser col·lectiu de la ciutadania en general perquè la cavalcada dels Reis d’Orient siga tot un èxit. Es tracta d’un recorregut pels carrers més amplis del municipi, a l’aire lliure i amb un concepte d’espectacle que va més enllà del llançament d’obsequis. Volem fer un homenatge als més menuts i que gaudisquen amb il·lusió de l’arribada de Ses Majestats a Catarroja”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes i Joventut, Infància i Adolescència.



D’aquesta manera, la cavalcada partirà a les 18.30 hores des de l’encreuament entre la Ronda Nord i Ramón y Cajal, discorrent per tota l’avinguda i Camí Reial, fins a finalitzar al carrer Horta, on els Reis d’Orient abandonaran les seues carrosses per a preparar a tota velocitat la seua afaenada nit. El recorregut evita els racons on es pot acumular gent i és prou ampli i llarg perquè tot el món puga veure de prop la desfilada sense haver d’amuntegar-se. Recordar doncs que es podrà mantindre la distància de seguretat en el recorregut i que tant la mascareta com la il·lusió són obligatòries durant tota la cavalcada.



D’altra banda, el transcurs del recorregut romandrà tallat al trànsit des de les 16 hores fins a la finalització de la cavalcada. D’aquesta manera, les parades d’autobús i taxi situades en aquestes vies es traslladaran a l’avinguda Rambleta.

Finalment, des de l’Ajuntament s’agraeix a les famílies la seua col·laboració amb totes les activitats que s’han realitzat durant aquests dies enfocades a les festes nadalenques, demostrant, com no podia ser d’una altra manera, un comportament modèlic en cadascuna d’elles. Els emissaris reals, que han muntat, un any més, els seus campaments en els diferents punts del municipi per a recollir les cartes de les xiquetes i xiquets, han pres bona nota d’aquest comportament.