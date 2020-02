Catarroja fa públic el ban faller 2020

S’acosten les Falles, i Catarroja es prepara a consciència, des que el govern es troba en mans de Jesús Monzó i el seu equip, any rere any han treballat per fer de les Falles de Catarroja una cita segura, sostenible i sobretot amable i respectuosa per a tota la ciutadania

Entre les novetats d’aquest any, la regulació dels horaris, l’ampliació dels dies per a muntar les carpes falleres, s’afegeix la regularització i control de les conductes incíviques, intolerants o que suposen un perill per a qualsevol

També estarà regulat l’ús dels materials pirotècnics de qualsevol índole