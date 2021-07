Catarroja ha incrementat els tractaments contra plagues respecte al passat estiu

Connect on Linked in

Els tractaments s’han intensificat amb motiu de l’estiu i es prolongaran fins al mes d’octubre

L’Ajuntament de Catarroja segueix mans en l’obra per a evitar la proliferació de plagues i insectes en el terme municipal. Així doncs, a les habituals tasques realitzades en tot l’any, durant els mesos de més calor aquestes s’estan intensificat en tots els punts més crítics del municipi amb la finalitat d’evitar l’expansió d’aquestes”.

“Com cada any durant els mesos d’estiu estem realitzant els tractaments per a evitar la proliferació de plagues. Enguany, hem intensificat els mateixos amb productes específics larvicides, en embornal i altres focus localitzats per estudis experts. Aquest augment s’ha realitzat amb respecte al nostre entorn ja que el producte utilitzat és més innocu per a persones i fauna, però igual d’eficaç per a combatre les plagues”, ha explicat Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.