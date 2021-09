Catarroja inicia les obres per a la instal·lació de 84 nous nínxols en el cementeri

Connect on Linked in

Les obres d’ampliació compten amb un pressupost de 44.292 euros i un termini d’execució de dos mesos

Catarroja, 23 de setembre de 2021.

L’Ajuntament de Catarroja ha iniciat les obres de construcció de 84 nous nínxols al cementeri municipal. Es tracta d’una nova ampliació del recinte en la part nord d’aquest. L’obra té un pressupost de 44.292,44 euros, i un termini màxim d’execució de dos mesos. En aquest sentit s’espera que aquesta nova instal·lació es trobe acabada abans de la celebració de Tots els Sants.

En vistes a l’1 de novembre, en funció de la situació sanitària, s’està treballant en el dispositiu especial per a aquesta setmana en la qual, tradicionalment, el recinte municipal multiplica les seues visites. “Després de l’extraordinària resposta cívica de la ciutadanía de Catarroja l’any passat, tornarem a fer una crida per a no concentrar la visita en el cap de setmana de Tots Sants i evitar, d’aquesta manera, les aglomeracions”, subratlla Xavier Bellot, regidor de Cementeri. “M’agradaria destacar, com va succeir l’any passat, que en aquest tema la col·laboració dels comerços de floristeria tornarà a ser clau per a la difusió d’aquestes recomanacions”, conclou Bellot



Finalment, recordar que des de la regidoria de Cementeri es treballa perquè aquesta instal·lació tan simbòlica per a la nostra ciutadania reunisca les millors condicions. Així doncs, a la reforma de la façana cal afegir l’ampliació i adequació dels espais en el cementeri així com l’atenció de les propostes veïnals, com la ubicació de bancs en els columbaris.