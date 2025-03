Catarroja instal·la una càmera de vigilància 24 hores al barranc com a mesura de seguretat

L’Ajuntament prova una nova eina d’autoprotecció per a millorar el seguiment del cabal i la seguretat ciutadana

L’Ajuntament de Catarroja ha instal·lat una càmera de vigilància 24 hores al barranc de manera temporal, amb l’objectiu de fer un seguiment en temps real de la situació del cabal.

Aquesta mesura es pren com una prova pilot per valorar la seva efectivitat i la possibilitat d’implementar-la a futur com a eina d’autoprotecció davant possibles riscos.

Lorena Silvent, alcaldessa de Catarroja, ha destacat que aquesta mesura és una iniciativa provisional que permetrà a la Policia Local realitzar una vigilància directa del barranc, a més d’oferir informació en temps real a la ciutadania sobre la situació actual del cabal. “És una mesura que ens permetrà estar més a prop de la realitat del barranc i millorar la nostra capacitat de resposta”, ha explicat Silvent.

La càmera ha estat cedida gratuïtament per l’empresa BauWatch i està ubicada a la vora del barranc del Poio, al seu pas per Catarroja. Aquesta càmera permet la retransmissió de les imatges en directe a la central de la Policia Local, millorant la monitorització de l’aigua i la seguretat del municipi.

Aquesta mesura es suma a la col·laboració de l’Ajuntament amb la Unitat Militar d’Emergències (UME), que participa en el seguiment de l’episodi meteorològic amb un mesurador de cabal de l’aigua situat a l’altura de Ribarroja. Aquesta col·laboració millora la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i ofereix una nova eina per tranquil·litzar la ciutadania en casos d’emergència.

L’Ajuntament continua treballant en l’implementació de noves mesures de seguretat i autoprotecció, a les quals podria sumar-se aquesta càmera en un futur, com una eina més per protegir el benestar de la població davant possibles esdeveniments meteorològics extrems.