Catarroja llança la convocatòria dels seus horts urbans sostenibles

Connect on Linked in

Es tracta de 20 horts sostenibles situats entre el carrer Ronda Nord i Número 20

Catarroja ha llançat la convocatòria de les 20 parcel·les d’horts urbans sostenibles amb les quals compta l’Ajuntament per a la ciutadania. Des de la regidoria de Medi Ambient es concedeix l’ús d’aquests espais per un període de dos anys, prèvia sol·licitud de les persones interessades i havent d’assumir aquestes, els deures i drets recollits en l’ordenança municipal reguladora dels horts urbans mitjançant declaració responsable. D’altra banda, es té previst la reserva d’un 25% dels horts a persones jubilades i altres grups socials.

“Amb aquest projecte des de l’actual equip de govern pretenem fomentar els principis i les tècniques de cultiu pròpies de l’agricultura ecològica, que a més de produir aliments per a l’autoconsum, cerca una finalitat social, integradora, educativa, d’entreteniment, ambiental i participativa”, segons explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient i Agricultura Sostenible.

Les sol·licituds es presentaran a través del formulari de sol·licitud especifique en seu electrònica o en l’Oficina Integrada d’Atenció Ciutadana (OIAC). El procés de sol·licitud de parcel·les va començar l’1 de juliol i finalitzarà el 31 del mateix mes, per la qual cosa es troben en aquest moment els últims espais per adjudicar.