Catarroja lliura els premis de la XXI edició del certamen de relat breu ‘Conta’m Dona’

La cerimònia de lliurament s’ha desenvolupat en el TAC amb la principal novetat de la instauració d’una categoria de relat per a joves d’entre 12 i 17 anys

La ‘XXI Edició de Conta’m Dona’, certamen de relats breu escrits per dones organitzat per la regidoria d’Igualtat de Catarroja amb la col·laboració de Caixa Popular, ha celebrat la seua gala de lliurament de premis en el Teatre Auditori de Catarroja. Aquesta edició ha comptat amb la principal novetat de la inclusió d’una nova categoria destinada al públic més jove, entre 12 i 17 anys, en aquest certamen que en les vint edicions anteriors s’ha convertit en un referent de la literatura breu escrita per dones.

“Estem d’enhorabona perquè un certamen literari com és Conta’m Dona gaudeix cada vegada de millor salut, tal com s’ha demostrat en la present edició amb relats breus d’una gran qualitat que han sigut valorats de forma molt satisfactòria pel jurat. Un any més hem pogut comptar amb el suport de Caixa Popular, que col·labora, en aquest cas, per a difondre el talent literari de la dona en un certamen que creix any a any, aquesta edició amb una nova categoria destinada a un públic juvenil”, ha explicat Beatriz Sierra, regidora d’Igualtat.

Les premiades en la present edició van ser les següents:

Premi Conta’m, Dona 2021: Concha Fernández González (Guadalajara) per “Mujeres que se peinan solas”.

Accesit Conta’m, Dona 2021. Fátima Barceló Rico (València) per “Quinze als quaranta”.

Premi Conta’m, Dona 2021 Catarrogina. Mariló Gradolí Sandemetrio (Catarroja) per “El pomellet de flors”

Premi Conta’m, Dona 2021 Escriptora Jove. Iria Trashorras Marco (Catarroja) per “Ai Lola, loleta, lola”.

Per últim, durant la ceremonia de lliurament dels Conta’m Dona n’hi hagué un moment especial dedicat a l’homenatge a Camen Alborch a pocs dies del record pel seu adeu a la vida. L’homenatge el va realitzar la seua amiga, Ana Noguera, qui va llegir un fragment d’un dels seus llibres recordant la figura de la que va ser un referent en l’espai cultural espanyol. Per la seua banda, des de l’Ajuntament se li ha entregat a la familia un retrat de Carmen Alborch elaborat per l’artista Alejandra de la Torre inspirat en el mural que està situat en un dels accessos al municipi..