Catarroja millora les instal·lacions de la Residència municipal Francisco Ramón Pastor

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb l’adjudicació de la reforma dels banys més accessibles comença una sèrie d’obres per a adequar i millorar el recinte

L’Ajuntament de Catarroja ha posat en marxa una sèrie de millores per a adequar i millorar la Residència municipal Francisco Ramón Pastor. El primer pas ha sigut l’adjudicació del projecte de reforma dels banys dels residents per a convertir-los en més accessibles i adequats a la normativa actual per 9.498,50 euros.



“Des de l’Ajuntament estem molt satisfets que es vagen avançant en les millores per a la nostra Residència, tant en recursos, com en infraestructures. Un treball que es ve intensificant al llarg dels últims anys i en el qual, de cara al futur, continuarem esforçant-nos amb més inversions per a adaptar aquesta instal·lació que dóna servei al municipi amb les 33 places de les quals disposa”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.



Una vegada adjudicat el projecte a DAIA Arquitectes, es passarà a la següent fase de reforma dels 4 banys per als residents. En aquest sentit, es treballarà per a convertir aquests espais en més accessibles i que complisquen amb la nova legislació.