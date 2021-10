Catarroja organitza la ‘I Setmana de la memòria’ del 3 al 18 de novembre

Connect on Linked in

Aquest programa d’actes és una iniciativa transversal amb la participació de les regidories de Cultura, Cementeri, Comunicació i Regeneració Democràtica



L’Ajuntament de Catarroja organitza la ‘I Setmana de la Memòria’ que tindrà lloc del 3 al 18 de novembre en el Saló de Plens del consistori i que es podrà seguir també a través del canal de Youtube municipal. L’objectiu del programa és, d’una banda, reivindicar la memòria democràtica, amb una sèrie d’actes i conferències, mentre que també es pretén donar testimoni a les vivències de persones anònimes de diferents pobles valencians.



D’altra banda, en el context de la ‘I Setmana de la Memòria’ tindrà lloc la presentació del ‘Catàleg d’arquitectura funerària del cementeri municipal de Catarroja’. D’aquesta manera, es recupera un estudi realitzat pel picassentí Cristòfor Aguado i Medina en 1989, publicat llavors pel Butlletí d’Informació Municipal. Aquest catàleg, que podrà veure’s en la web municipal i del qual hi haurà un extracte en díptic en paper, té com a objectiu “posar en valor la riquesa arquitectònica del cementeri de Catarroja, i animar a la ciutadania al fet que el recinte passe de ser un espai per a la recuperació de la memòria de les catarrogins i catarrogines que han anat construint el nostre poble tal com el coneixem ara”, segons Xavi Bellot, regidor de Cementeri.



Al mateix temps, el catàleg recupera i reivindica la figura de Cristòfor Aguado i Medina, director de l’Institut Berenguer Dalmau fins a la seua mort, i que va dedicar bona part de la seua producció intel·lectual al nostre poble. Aquest catàleg es presentarà el 18 de novembre.



La I Setmana de la Memòria donarà principi el 3 de novembre a les 19 hores en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Catarroja amb la projecció del documental ‘Els camins de la memòria’, produït per l’Ajuntament d’Oliva i que introduirà a la xarrada moderada per Joan Ramon Morell, historiador i Josep Escrivà, regidor de Memòria Democràtica de l’Ajuntament d’Oliva.



El 10 de novembre, Jordi Sebastià, Ex Eurodiputat, oferirà la conferència ‘La maternitat de Elna: quan nosaltres érem les refugiades’, un cas que va portar fa uns anys al Parlament Europeu per a visibilitzar la figura d’Elisabeth Eidenbenz i el seu paper fonamental per a poder ajudar en els centenars de naixements de refugiades espanyoles a França. L’11 de novembre Natxo Escandell i Pau Álvarez presentaren el llibre ‘Cartes a Olivier. I tu què feies per a ser antifranquista?’ d’Edicions 96. Tancarà les jornades Susana Gisbert, fiscal especialista de la secció de Violència sobre la Dona de València amb la seua ponència ‘Memòria històrica i odi: reparació o venjança?’



La I Setmana de la Memòria es realitzarà en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Catarroja amb el mateix horari d’inici, les 19 hores. Les persones que no puguen assistir podran seguir l’activitat a través del canal de Youtube municipal.