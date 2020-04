Catarroja prepara el primer ple telemàtic de la seua història

Print This Post

L’Ajuntament de Catarroja, una vegada realitzades les comprovacions pertinents, ha considerat realitzar el que serà el seu primer ple ordinari telemàtic de la història. Serà aquest dijous 30 d’abril, com estava previst a les 20 hores i podrà ser seguit en directe a través del canal de Youtube de l’Ajuntament de Catarroja.

Per a poder realitzar aquest ple amb plenes garanties, des de l’àrea de comunicació social s’han realitzat les proves necessàries i s’ha elaborat un xicotet manual perquè els diferents membres de la corporació puguen seguir les instruccions amb les quals poder fer les seues tasques de representació de la ciutadania.

“No volem deixar fora a les persones que vulguen seguir l’activitat municipal i per això el nostre objectiu sempre ha sigut que totes les persones interessades en el contingut del ple el pogueren seguir-ho en directe mitjançant una plataforma accesible com Youtube”, explica Xavier Bellot, regidor de comunicació de l’Ajuntament de Catarroja. “És una aposta per la transparència de l’Ajuntament de Catarroja, en línia amb tota l’estratègia comunicativa que estem desenvolupant durant l’estat d’alarma”, conclou Bellot.