Catarroja prepara una programació nadalenca amb la visita de Papa Noel i el retorn de la cavalcada de Reis

El Parc d’Oci Nadalenc, el Campament Juvenil i el programa Nadal Jove cobreixen un programa d’oci molt complet per als més xicotets



Catarroja, 2 de desembre de 2021. L’Ajuntament de Catarroja ha preparat un programa molt intens per a les pròximes festes nadalenques que tindrà com a colofó la visita de Papa Noel i la recuperació de la cavalcada dels Reis Mags amb un nou format. A més la proposta comptarà amb una programació d’oci destinada al públic més jove amb Nadal Jove i el Campament Juvenil. Com a guinda, la segona edició del concurs de decoració nadalenca, balcons i pesebre.



“Catarroja es bolca un any més amb les festes nadalenques, sempre comptant amb la prudència que ens obliga l’actual situació per la COVID19 i la flexibilitat d’adaptar-nos a qualsevol circumstància que puga produir-se. Enguany ens fa especial il·lusió poder recuperar la cavalcada dels Reis Mags que estrenarà un format més atractiu que segur que farà les delícies de les famílies”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes.



La primera de les activitats serà el Concurs de decoració nadalenca que tant d’èxit va tindre l’any anterior. Enguany repeteix format en les seues diferents modalitats de decoració de balcons i pesebres. La presentació de sol·licituds serà del 3 al 15 de desembre i les bases estaran disponibles en la web municipal.



D’altra banda, els dos programes d’oci preparats per al públic més juvenil repeteixen enguany. D’una banda, el Campament Juvenil de Nadal que enguany tindrà lloc del 27 al 30 de desembre a Vilafermosa (Castelló) i estarà destinat a joves entre 1r de l’ESO i 18 anys. Les inscripcions es realitzaren a través del formulari disponible en la web.

El segon d’aquests programes és el Nadal Jove, que del 23 al 31 de desembre posarà en marxa un programa molt complet d’activitats i eixides per als més joves amb inscripció prèvia. Les activitats seran des d’una eixida a la Fira de Nadal, Laser Game, Escape Room del Cluedo, Ruta de Senderisme, Karts i Fun Jump, Escape Bus i Pista de gel.

D’igual forma, enguany es recupera el Parc d’oci Nadalenc en el pavelló municipal, una sèrie d’activitats destinades al públic d’entre 1 i 12 anys, des de manualitats, jocs espectacles, rocòdrom… L’horari serà l’habitual d’11 a 14 i de 17 a 20 hores del 28 al 30 de desembre.



Quant a les visites més especials, enguany des de l’Ajuntament s’ha tornat a contactar amb Papa Noel, que el 23 de desembre recorrerà en vehicle descapotable el municipi per a fer les delícies dels més menuts. També els Reis Mags tornaran als carrers de Catarroja el pròxim 5 de gener en una espectacular cavalcada amb un nou format on l’espectacle i la proximitat amb els tres mags d’orient seran els principals al·licients. Amb previsió d’evitar grans aglomeracions i per a acostar-la a tota la ciutadania serà retransmesa per Horta TV i pel canal de streaming municipal. Igualment els Reis muntaran el seu campament real en els diferents barris del municipi per a recollir les cartes de les xiquetes i xiquets de Catarroja.