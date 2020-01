Catarroja presenta el primer Consell de la Infància i l’Adolescència

Print This Post

Una iniciativa que té com a finalitat donar veu i vot als infants i adolescents com també donar a conéixer com funcionen els organismes públics que tenen al seu abast i formen part.



La localitat de Catarroja ha presentat al saló de plens de l’Ajuntament amb l’equip de govern el primer Consell de la Infància i l’adolescència, una iniciativa des de la Regidoria de Ciutat Educadora que té com a finalitat donar veu i vot als infants i adolescents com també donar a conéixer com funcionen els organismes públics que tenen al seu abast i formen part. En el Consell, que es reunirà periòdicament, reflexionaran, opinaran i faran propostes sobre els temes que els afecten.



D’aquesta forma, les 46 xiquetes i xiquets de 4t de Primària a 2n de l’ESO formaran aquest primer Consell. Per a la seua elecció es va realitzar, prèviament en tots els centres educatius de Catarroja, una votació entre tot l’alumnat perquè triaren als qui, a partir d’ara, seran la veu d’infants i adolescents del municipi amb l’administració local. Una via perquè els més joves se senten integrats en les noves polítiques de participació cívica i ciutadana.



L’alcalde Jesús Monzó i la regidora de Ciutat Educadora, Núria Blanch, es van dirigir als infants i adolescents per a expressar-los la importància i responsabilitat dels seus càrrecs, reafirmant la voluntat de l’actual equip de govern perquè tinguen un major protagonisme en les decisions públiques. Al mateix temps els van desitjar tota la sort en l’acompliment del seu treball de representació, recordant-los que les portes de l’Ajuntament sempre estan obertes per als infants i adolescents.