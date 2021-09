Catarroja presenta la seua proposta formativa i d’oci jove per als mesos de tardor

Connect on Linked in

El programa Tardor Jove atén les necessitats de la joventut del municipi



El 4 d’octubre s’obri el període d’inscripció per a les activitats que componen la programació Tardor Jove 2021, el programa d’activitats gratuïtes destinat a la població juvenil, des de primer de l’ESO fins als 30 anys, que estiga empadronada a Catarroja o que estudie en algun dels centres educatius de la localitat. La regidoria de Joventut continua, d’aquesta manera, apostant per consolidar la participació de la població juvenil donant resposta en la seua programació a les necessitats formatives i d’oci de la joventut del poble.



“El programa Tardor Jove d’enguany marca un pas important en la tornada a la normalitat, recuperant moltes activitats atenent al que ens permet el nou marc de seguretat contra la COVID19. En el programa, a més d’un component d’oci, busquem oferir activitats que estimulen la participació dels joves escoltant les seues inquietuds per a establir un programa on, a més de divertir-se i relacionar-se, puguen aprendre”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Joventut.



En el programa d’enguany, a més de les activitats habituals, que continuen sent molt sol·licitades, com els cursos de manipulador d’aliments o de primers auxilis, s’han recuperat les eixides per a celebrar una de les festivitats de tardor més esperades pel públic juvenil, Halloween. De fet, s’han planificat dues eixides, amb un Escape Room i sopar a València o un campament juvenil al parc d’oci Portaventura, tematitzat de manera especial per a Halloween.



L’oferta formativa també s’ha planificat concorde als gustos més actuals, amb un taller per a comprendre una de les xarxes socials del moment, Twitch, un altre, en la mateixa línia de fotografia per a Instagram i, en una variant més esportiva, un taller de parkour. La resta de la programació es pot consultar des de ja en la pàgina web municipal o en els díptics que poden recollir en el CIJ.



Totes les activitats requereixen inscripció prèvia, la qual es realitzarà de manera telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament punxant en el bàner de Tardor Jove, seleccionant l’activitat que es desitge i emplenant el formulari que apareix a continuació. Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.