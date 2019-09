Catarroja promou els seus productes locals i és per això que cada any celebra el Concurs d’All i Pebre.

Connect on Linked in

Es va celebrar al Port de Catarroja i va ser un èxit rotund de participació

La 49a edició del Concurs d’All i Pebre a Catarroja s’ha celebrat al Port de Catarroja amb èxit. Més de 130 participants han participat en aquest concurs que ha consistit en l’elaboració d’aquest plat tradicional. Aquest esdeveniment congrega cada any a gent de tot arreu de València.

Aquest esdeveniment congrega cada any a gent de tot arreu de València, diputades provincials com Mentxu Balaguer i Dolors Gimeno com la Consellera de Transparència Rosa Pérez no van voler perdre’s aquest concurs.

La gent va poder gaudir de la germanor que es va crear i d’una degustació d’all i pebre. A més, l’esdeveniment va comptar amb un Punt Verd i un Punt Violeta.

Tots i totes les participants, elaboraren aquesta recepta tan típica de la Comunitat Valenciana. El secret? Ells mateixos ens ho conten.

La dolçaina i el tabal animaren l’ambient i motivaren a tots i a totes a seguir amb la festa.