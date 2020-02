Catarroja publica el ban per a les festes falleres de 2020

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Catarroja ha donat a conéixer a la població les normes reguladores que tindran lloc durant les festes falleres de 2020. L’ús de la pirotècnia, el respecte del descans, la ubicació de carpes i zones d’alimentació, així com el treball comú pel respecte a les persones o la lluita contra les conductes sexistes són algunes de les accions que des del consistori es volen regular per a tindre una festa basada en el respecte, però sense oblidar el component de celebració ineludible en aquest acte tan impregnat en l’ADN de les catarrogines i catarrogins.

Una de les principals novetats d’aquest ban serà la regulació de les conductes inapropiades. En aquest cas, l’Ajuntament es refereix a comportaments sexistes, masclistes, de cosificació de la dona, conductes homòfobes o que inciten a l’odi. En aquest cas se segueix la línia marcada des de la regidoria d’Igualtat que està fent un gran esforç per a acabar amb aquesta mena de comportaments durant les festes patronals. Així doncs, l’Ajuntament responsabilitza a les Comissions falleres de vetlar perquè aquest tipus de comportaments no succeïsquen en la seua demarcació, tenint clar que deixa en bones mans la regulació d’aquest.

Altra de les grans novetats del ban faller de 2020 té a veure amb el respecte a l’entorn. Així doncs s’ha volgut blindar l’arbratge del municipi sancionant qualsevol tipus d’acció que puga perjudicar-lo, ja siga amb la ubicació de traques, banderes o qualsevol altre element. Referent a això, l’Ajuntament també ha donat ordre a les comissions falleres que hauran de retirar les banderes o altres ornaments situats en la seua demarcació en el termini d’una setmana després de la conclusió de les festes.

D’altra banda, enguany, per la coincidència amb el cap de setmana, s’avança un parell de dies la ubicació de les carpes que les comissions situen en la seua demarcació, sent el primer dia per a ocupar l’espai públic el 7 de març. D’igual forma, les comissions falleres hauran de situar en el seu entorn una zona delimitada per a la realització d’actes pirotècnics, ja siguen espectacles pirotècnics o bé el llançament de petards. En aquesta línia, durant aquestes setmanes els col·legis de Catarroja rebran la visita de la policia per a informar els més menuts de les mesures de seguretat per al llançament de material pirotècnic.

Finalment, amb l’objectiu de pacificar els horaris i tractar que convisca la festa amb el descans, s’han delimitat una sèrie d’horaris per a la realització d’activitats d’oci. D’una banda, es regula que entre les 14 i les 17 hores es paralitzen les activitats, mentre que a la nit es delimitarà també l’activitat en les comissions falleres, de manera que tota la que es realitze fora de l’horari estipulat serà sancionada.

El ban complet es pot consultar en la web municipal, catarroja.es i també ha sigut enviat a les comissions falleres del municipi per a la seua difusió.