Catarroja reconeix la labor de la Comunitat Educativa en els seus Premis 9 d’octubre

El Saló de Plens acull una jornada per a posar en valor la importància de l’educació i el bon estat de salut del sistema formatiu valencià



L’Ajuntament de Catarroja ha reconegut, amb motiu dels Premis 9 d’Octubre, la gran labor realitzada per tota la comunitat educativa de la localitat durant el passat curs escolar. L’acte ha tingut lloc en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Catarroja amb la participació de representants de la comunitat educativa en tots els seus àmbits.



Catarroja destaca per tindre una comunitat educativa molt àmplia que comença des dels 0 anys en els centres d’educació infantil, passant per la Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, Universitària i Escola d’Adults. Una oferta molt completa que no es va detindre durant el curs passat gràcies a l’esforç realitzat.



La cerimònia va començar amb la representació dels Gegants i Capgrossos en la Plaça Major de Catarroja a càrrec de Grup de Danses La Xicalla. A continuació, a les 20 hores, va tindre lloc l’acte institucional en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Catarroja amb l’entrada limitada a l’aforament de la sala.