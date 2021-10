Catarroja reconeixerà la labor de la Comunitat Educativa en els seus premis 9 d’octubre

Print This Post

El reconeixement es realitzarà el pròxim 8 d’octubre en el Saló de plens de l’Ajuntament de Catarroja



Catarroja, 4 d’octubre de 2021. L’Ajuntament de Catarroja reconeixerà el pròxim 8 d’octubre la gran labor realitzada per tota la comunitat educativa de la localitat durant el passat curs escolar en els seus tradicionals Premis 9 d’Octubre. La cerimònia de lliurament es realitzarà enguany en el saló de plens i podrà ser seguida a través del canal municipal de Youtube.



El curs 2020-2021 serà dels més recordats en la nostra història per la capacitat d’adaptabilitat de professorat, personal dels centres, alumnat i famílies. Tots van fer un grandíssim esforç perquè una cosa tan important com la formació i l’educació continuara, demostrant una professionalitat irreprotxable i un lliurament sense precedents a l’hora de complir les noves restriccions obligatòries per la pandèmia de la COVID19.



Catarroja destaca per tindre una comunitat educativa molt àmplia que comença des dels 0 anys en els centres d’educació infantil, passant per la Primària, Secundària, Batxillerat, Formació Professional, Universitària i Escola d’Adults. Una oferta molt completa que no es va detindre durant el curs passat gràcies a l’esforç realitzat.



La cerimònia començarà amb la representació dels Gegants en la Plaça Major de Catarroja a càrrec de Grup de Danses La Xicalla. A continuació, a les 20 hores, tindrà lloc l’acte institucional en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Catarroja amb l’entrada limitada a l’aforament de la sala. Les persones interessades a seguir-la, podran fer-ho a través del canal de Youtube municipal.