Catarroja recupera el festival de música Sifasol amb quatre actuacions de gran nivel

La plaça Llotgeta tornarà a ser l’escenari les actuacions musicals en la línia d’un poble que sempre ha apostat per la Cultura Segura

El Festival Musical Sifasol aconsegueix la seua novena edició després del dur colp que va significar el seu ajornament l’any passat. La regidoria de Cultura ha apostat de nou per la recuperació del format de música a l’aire lliure, donant un nou impuls a la cultura segura a Catarroja, amb un cartell molt destacat per a refrescar les primeres nits de l’estiu. La IX edició del Sifasol es realitzarà del 6 al 9 de juliol a les 22,30 hores i amb l’obligatorietat de realitzar una reserva prèvia d’entrades per a poder accedir.

“L’any passat va suposar un dur colp haver d’ajornar el Festival Sifasol, però era materialment impossible reorganitzar un espectacle amb la incertesa en la qual vivíem. A canvi programem el Refresca’t, amb la col·laboració de la regidoria de Festes, demostrant la nostra aposta per la Cultura Segura, alguna cosa que volem posar en valor ja que els nostres artistes són d’un valor incalculable per a nosaltres i el Festival Sifasol és un espill clar de la importància que donem als nostres músics”, explica Dolors Gimeno, regidora de Cultura.

Per a l’edició de 2021, que començarà el dia 6 de juliol a les 22,30 hores, serà Pep Gimeno el Botifarra l’encarregat d’obrir el certamen amb el seu espectacle de folklore valencià. El 7 de juliol serà el torn de Nacho Mañó i Gisela Renes que oferiran els seus temes amb influències jazz i bossa nova. La penúltima jornada, el 8 de juliol serà el torn de Marala, un grup d’arrels tradicionals amb una mirada jove i molta atenció a la polifonia. Tancarà el Sifasol el divendres 9, David Pastor Film Sessions, quartet liderat pel trompetista David Pastor que transforma amb la seua música les melodies de bandes sonores que formen part de la memòria cinematogràfica col·lectiva.

Les entrades per als espectacles podran reservar-se prèviament en la pàgina web de l’Ajuntament de Catarroja, on també trobaren informació completa de tots els espectacles.