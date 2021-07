Catarroja redueix el nombre de vehicles abandonats durant 2021

Connect on Linked in

La Policia Local de Catarroja va començar a principi d’any una campanya per a reduir el nombre de vehicles abandonats en el municipi

Aquestes actuacions s’han traduït, durant la primera meitat de l’any en la retirada de 55 automòbils abandonats, sense matrícula o que presentaven risc de ser perillosos per a la salut pública

És una obligació dels ciutadans la retirada d’aquests vehicles i el seu trasllat a un centre de tractament de residus

No obstant això, des de l’Ajuntament ens estem fent càrrec de la seua retirada pel notable increment d’aquests casos al nostre poble i perquè són considerats per la legislació com un residu sòlid urbà i, per tant, constitueixen un risc potencial al medi ambient”, ha explicat Martí Raga, regidor d’Urbanisme i Mobilitat

El procediment dut a terme pels agents de la Policia Local de Catarroja consisteix a detectar tots aquells vehicles abandonats i obrir un expedient mitjançant el qual es notifica al propietari que retire el vehicle en un termini de 45 dies

Si passat aquest temps l’automòbil no s’ha llevat de la via pública, serà la Policia Local qui ho faça i s’imposarà una multa de 601€ al propietari

Un total de 69 vehicles han sigut expedientats, sent 55 d’ells ja retirats en el que portem d’any

La Policia Local continua la seua tasca amb la finalitat de reduir els problemes de salut i aparcament que creguen aquests automòbils abandonats

Ara, des de l’Ajuntament es llançaran tota una sèrie de missatges en les xarxes socials perquè els ciutadans siguen conscients dels problemes que poden generar aquestes situacions per al benestar general del veïnat