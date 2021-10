Catarroja rehabilita les barraques de l’Escola de Capatassos amb el suport de l’àrea de Cultura de la Diputació

Print This Post

El projecte amb una inversió de 126.000 euros, inclou també la posada en valor de l’entorn amb la cebera, el forn morú i una barca albuferenca



Catarroja, 6 d’octubre de 2021. El diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius, acompanyat del director del Museu Valencià d’Etnologia, ETNO, Francesc Tamarit, ha presentat hui dimecres a l’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, i la regidora de Cultura i diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno, el projecte de rehabilitació de les dues barraques ubicades en l’Escola de Capataços del port de Catarroja i que es convertirá en el futur museu etnològic de l’Albufera.



El projecte, que ja està licitat, té un pressupost d’execució de 126.000 euros, i totes les previsions apunten que a principis de 2023, el museu podrà obrir les portes en una museografia basada en la sostenibilitat, economia circular i autoconsum, ressaltant els vessants agrícoles, pesqueres, de l’habitatge i dels costums i tradicions arrelades al llac.



El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha posat l’accent en “l’atractiu de les barraques com a símbol identitari i fil conductor d’un projecte cultural que podrà ampliar-se amb la participació de les localitats riberenques” mentre que l’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, ha emfatitzat “la vehiculació dels moviments socials i entitats locals amb vinculació amb el port per potenciar l’entorn i la cultura pròpia de Catarroja, amb un poder turístic indubtable”.



Les obres de remodelació i adaptació de les barraques amb una reformulació i recreació de l’hàbitat tradicional inclourà també la restauració de la cebera, el forn morú i una barca albuferenca, a més d’una línia museogràfica que abastarà “el criteri de sostenibilitat com una forma de vida tradicional i que la societat de consum ha fet que abandonem” ha explicat el director de l’ETNO, Francesc Tamarit.



El projecte del museu de les Barraques, gestionat per l’àrea de Cultura i l’Etno, portarà també paral·lelament una proposta de col·laboració amb les localitats riberenques i la construcció d’itineraris turístics, culturals, mediambientals i educatius.

L’exposició permanent de les Barraques del futur museu, amb museografia per blocs temàtics, mostrarà a més les problemàtiques del llac, així com la vinculació agrícola i pesquera de l’entorn.